Nim podejmiemy decyzję o zakupie konkretnego materiału na wykończenie posadzek musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Najlepszy wybór na ogrzewanie podłogowe?

Jeśli mamy bądź planujemy ogrzewanie podłogowe to należy dokładnie przyjrzeć się parametrom posadzki. Dobrze wybrany materiał pomoże nam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie. Wybierajmy materiały, które cechuje dobre przewodnictwo cieplne. Najlepiej na ogrzewanie podłogowe nadaje się gres, lub właśnie winylowa podłoga. Panele winylowe są przy tym ciepłe w dotyku nawet z wyłączonym ogrzewaniem oraz jako można je układać w systemie pływającym, montaż jest więc szybszy i czystszy.

Podłoga do kuchni, panele do pokoju z aneksem kuchennym

Przed podłoga w kuchni stoi wiele wyzwań. Intensywne użytkowanie, spadające przedmioty, woda, tłuszcz i częste mycie. Zwykłe panele nie podołają tym wyzwaniom, zwykle już po paru miesiącach mamy widoczne uszkodzenia, które z czasem zmienią się w zbierające brud dziury i zatarcia. Płytki, które najczęściej wybieramy do kuchni są zimne i twarde. Zdarza im się popękać pod ciężarem spadającego garnka. Nie każdy chce też mieć płytki w salonie, a połączenie płytek z panelami jest zawsze dyskusyjny wizualnie. Panele winylowe to świetne rozwiązanie do kuchni, są wodoodporne i wyjątkowo trwałe.

Ta sama podłoga w całym domu

Jeżeli mamy w domu dużą przestrzeń, w której planujemy zrobić jednolitą posadzkę to podłoga winylowa będzie najlepszym wyborem. Dlaczego? To jedyny na rynku materiał, który nadaje się do położenia zarówno w salonie, kuchni jak, a nawet w łazience. Jednocześnie jest bezfugowy i układany w systemie pływającym, nie wymagającym klejenia. Im więcej metrów kwadratowych jednolitej podłogi tym posadzka winylowa wydaje się zasadniejszym wyborem. Jeśli nie chcemy mieć progów w drzwiach wybierzmy winyle. Panele winylowe z rdzeniem mineralnym można układać nawet na 200m2 bez dodatkowej dylatacji, również w drzwiach.

Najlepsze panele do domu z dziećmi.

Podłoga winylowa ma tę przewagę nad innymi materiałami, że doskonale nadaje się dla dzieci, alergików, czy kobiet w ciąży. Jest przyjemna w dotyku, ciepła, a jednocześnie odporna na uderzenia, czy zarysowania. Jednocześnie jest bardzo bezpieczna ponieważ dobre panele winylowe nie zawierają szkodliwych substancji takich jak ftalany, czy szkodliwe plastyfikatory. Nie trzeba jej także co kilka lat odświeżać za pomocą lakierów i bejc. Panele winylowe są na tle odpornym materiałem, że niektórzy producenci oferują ponad 10-letnią gwarancji na swój produkt (np. Arbiton).

Szybki remont bez zrywania starej posadzki – przyjrzyj się panelom winylowym

Gdy mamy mieszkanie w stanie deweloperskim sytuacja jest prosta. Jeśli to konieczne wyrównujemy posadzkę, sprawdzamy wilgotność i w dwa dni układamy nową podłogę. Jednak bardzo często mamy do dyspozycji lokal, w którym jest położona posadzka np. płytki. Jej zrywanie byłoby czasochłonne, przedłuża remont, a przede wszystkim spowoduje bałagan. Jeśli więc nie chcesz tego robić, wybierz panele winylowe. To najlepszy materiał do zastosowania w przypadku montażu na inną nawierzchnię. Panele winylowe należą do najcieńszych materiałów na rynku – mają zaledwie 4 mm grubości. Dzięki temu można je stosować na stare posadzki, zarówno drewniane, czy gresowe. Zwykle nie trzeba nawet podcinać drzwi. W przypadku układania „podłogi na podłogę” panele winylowe nie mają konkurencji.

Panele łatwe w utrzymaniu czystości?

Gdy mamy w domu wyjście na ogród, a w ogrodzie piaskownicę w której urzęduje mały szkrab, a za rogiem czai się wesoły kundelek wybór może być tylko jeden. Podłogi winylowe są materiałem, który bardzo łatwo utrzymać w czystości. To zasługa dwóch właściwości. Po pierwsze panele są wodoodporne. Nie straszne im zatem rozlane soki, awaria pralki, czy zbyt mokry mop. Po drugie winylowe podłogi są odporne na zarysowanie. A zatem piasek przyniesiony z dworu nie będzie żadnym problemem.

Jeśli kochasz porządek w domu i czystą podłogę możesz w zasadzie wykluczyć wykładziny podłogowe i dywany. Również naturalne drewno może być wyzwaniem jeśli chodzi o utrzymanie czystości. Najlepiej w tym wypadku sprawdzi się panel winylowe.

Ile kosztują panele winylowe?

Postrzeganie wartości jest zawsze kwestią indywidualną, ale panele winylowe nie są najtańszym rozwiązaniem na rynku, zwykle ich koszt waha się od 90 do 150 zł za m2 w zależności od grubości, klasy użyteczności czy wielkości paneli. To cena podobna do ceny dobrej jakości paneli laminowanych. To znaczy, że lokują się gdzieś pomiędzy zwykłymi panelami, a drewnianą deską warstwową. W tym przypadku na koszt ma wpływ duża gęstość materiału oraz jego wysoka jakość, a także niezwykła precyzja łączeń.

Na rynku są dostępne tanie podłogi winylowe. Za 60 czy 70 złotych, otrzymujemy jednak wyrób winylopodobny. Materiał niskiej jakości, świecąca plastikiem powierzchnia, grubość poniżej 4mm, słabe łączenia (zamki) paneli, które powodują, że w panelach powstaną szpary. Jeśli możesz przeznaczyć taką kwotę za podłogę, wybierz panele laminowane. Nie będą wodoodporne, ale sprawdzą się zapewne lepiej niż „tanie winyle”.

Czy panele winylowe to materiał dla każdego? Z pewnością nie. Panele winylowe mają jednak szereg zalet, które sprawiają, że są niemal bezkonkurencyjnym materiałem. Trzeba jednak pamiętać, że wśród samych podłóg winylowych mamy znaczne rozbieżności. Wybierajmy zatem świadomie – sprawdzajmy obietnice producenta i nie bójmy się pytać o szczegóły.